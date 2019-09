Linke Demo: Böller und Eierkartons auf Beamte

Bei einer linken Demo zogen 180 Teilnehmer durch den 15. Wiener Gemeindebezirk. Aus dem sogenannten "Schwarzen Block" flogen dabei leere Eierkartons und Böller auf Polizeibeamte.

Zur "Antifaschistischen Vorabenddemonstration" versammelten sich am frühen Freitagabend 180 Personen am Kardinal-Rauscher-Platz im 15. Bezirk. Die Demo dürfte wohl als Vorgeschmack auf die Gegendemo zum Marsch der rechtsextremen "Identitären" auf den Kahlenberg am heutigen Samstag dienen.Die Spitze des Demozuges, der zum Reithofferplatz marschierte, bildete der sogenannte "Schwarze Block" – rund 50 vermummte und schwarz gekleidete Demonstranten.Auf der Demo-Route kam es laut Polizei immer wieder zu Übertretungen des Pyrotechnikgesetzes, wobei von den Vermummten Böller und Bengalen gezündet wurden. Außerdem wurden "aus dem Block" leere Eierkartons auf Beamte geworfen.Vor einem Gebäude in der Löhrgasse wurde laut Polizei ein Beamter durch einen Böller verletzt und eine Tür durch einen Böller beschädigt. Um 19.45 Uhr wurde die Versammlung nach einer Abschlusskundgebung beendet.(hos)