Linz hat bald ein neues Riesen-Hauswandgemälde

Linz ist und bleibt die Mural-Hauptstadt. Das zeigt eine ganz besonders große und eindrucksvolle Wandmalerei, die gerade in der Lessingstraße entsteht.

Kunst auf rund 200 Quadratmeter

Murals sind (ähnlich wie Graffitis) riesige Wandgemälde, die auf Häuserwänden weithin sichtbar sind. In Linz gibt es im Hafen sogar eine eigene Galerie (Mural Harbour), aber auch in der Tabakfabrik oder an anderen Häuserwänden gibt es schon solche Kunstwerke.Das neueste ist in der Lessingstraße (praktisch über dem Römerbergtunnel) gerade im Entstehen. Vier riesige Vögel in einem Oval, umgeben von Natur.Verantwortlich für das Kunstwerk sind Julia Heinisch und Frederic Sontag, die als Künstlerduo "Video.Sckre" bekannt sind. Die Umstände sind ungewöhnlich."Das Projekt ist eine Art Werbung für uns. Es ist keine Auftragsarbeit. Wir haben den Hausbesitzer gefragt und der hat uns erlaubt, dass wir die Hausmauer verwenden", erzählt die Linzerin Julia Heinisch (30). Die Hoffnung: Mehr Aufträge, um Murals zu schaffen und auch dafür bezahlt zu werdenMehr als 200 Quadratmeter groß ist die Fläche, die die beiden innerhalb von fünf Tagen am Ende verschönert haben. "Das ist schon ein Knochenjob, wir haben bis in die Nacht hinein gearbeitet, mit Stirnlampen", so Heinisch.Vorbereitet wurden nur die Skizzen der Tiere, der Rest ist im Zuge der Arbeit entstanden, immer im Fluss sozusagen. Am kommenden Sonntag wird das gesamte Kunstwerk dann fertig sein.Und so viel sei verraten, schon bald wird es ein weiteres Kunstwerk von Video (das ist Julia) und Sckre (Frederic) im öffentlichen Raum zu sehen geben. Und ab September auch im Nordico.Mehr zu den beiden findet ihr hier