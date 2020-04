Linzer grillt Essen in Öffentlichkeit trotz Corona

Die von der Regierung beschlossene Ausgangsbeschränkung ist auch am Ostersonntag aufrecht. Allerdings halten sich nicht alle an die Verordnung.

Wegen des Coronavirus besteht in Österreich eine Ausgangssperre. Spazieren gehen ist erlaubt, allerdings verweilen viel zu viele Menschen an manchen Orten, wodurch die Ansteckungsgefahr steigt.So auch ein Linzer, der in Urfahr, in der Nähe der Nibelungenbrücke, gegen 10.47 Uhr den Ostersonntag wohl mit gegrilltem Essen feiern wollte. "Während andere zu Hause bleiben, zieht es einem den schmackhaften Geruch von Gegrilltem in die Nase", schreibt ""-Leserreporter Mike. "Aber ist das erlaubt?" Zumindest ist das Grillen auf der Wiener Donauinsel verboten. " Heute" berichtete . Wer sich nicht daran hält, dem drohen saftige Geldstrafen.