Linzer Öffis wegen Virus verstärkt desinfiziert

Auch die Linz Linien rüsten nach und leiten Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus ein.

Krisengespräch auch bei den Linz Linien. Mittwoch wurden Präventivmaßnahmen ausgearbeitet. Hier die wichtigsten Punkte:● Sämtliche Fahrzeuge werden verstärkt gereinigt. Insbesondere die Haltestangen werden regelmäßig desinfiziert – eine Maßnahme, die übrigens bereits seit Tagen durchgeführt wird● Ab Freitag wird das automatische "Öffnen der Türen" (ohne Betätigung des Druckknopfes) umgesetzt. Vor allem zu besonders stark frequentierten Zeiten. Susanne Gillhofer, Sprecherin der Linz Linien:"Wir berücksichtigen dabei die Temperaturen draußen. Die Fahrgäste sollen sich weiterhin wohlfühlen."Die Linz Linien seien im ständigen Kontakt mit den Behörden und hätten für den Notfall entsprechende Pläne, die rasch umgesetzt werden können, ausgearbeitet.Das Geschlossenhalten der ersten Tür – direkt beim Fahrer – wie es bereits in Wien durchgeführt, wird in Linz nicht umgesetzt. Die Fahrer sitzen bereits in einer gut abgeschlossenen Kabine. Solche Vorkehrungen müsse man immer abhängig vom jeweiligen Fahrzeug treffen, so Gillhofer.Derzeit laufe alles nach Regelfahrplan. Aufgrund der bevorstehenden Schulschließungen kann es aber zu Fahrplananpassungen kommen, so die Linz Linien. Fahrgäste werden über die Homepage über Änderungen informiert.