Linzer Tankstellen-Räuber mit "Gold-Colt" ist gefasst

Anfang März war die BP Tankstelle in der Wildbergstraße in Linz-Urfahr überfallen worden. Dem Räuber gelang es damals, samt der Beute zu flüchten. Jetzt wurde er gefasst.

Zu dem Überfall kam es an einem Montag, gegen 3.30 Uhr früh. Der Täter betrat den Tankstellen-Shop der BP in der Wildbergstraße in Linz-Urfahr. Wir berichteten. Er war mit einer Kapuze und einem Wollschal maskiert, drängte die Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe - auffällig war die goldene Umrandung beim Lauf der Pistole - ihm Bargeld aus der Kasse auszuhändigen.Dann floh der Räuber zu Fuß mit der Beute. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Bis jetzt. Am Dienstag konnte der Täter schließlich festgenommen werden.Zeugenvernehmungen und Hinweise aus der Bevölkerung führten die Polizei zur Spur eines 40-jährigen Linzers. Der Mann wollte sich mit dem erbeuteten Geld Drogen finanzieren, wie er gegenüber der Polizei begründete.Nach seiner Einvernahme wurde er in die forensische Abteilung des Neuromed Campus überstellt. Der Linzer ist zum Raub geständig. Außerdem soll er in der gleichen Nacht ein Fahrzeug unbefugt in Betrieb genommen haben.