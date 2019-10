Tierheim wirbt mit süßen Katzenbabys um Spenden

Hilfeaufruf des Linzer Tierheims! Die Verantwortlichen benötigen dringend Futterspenden für ihre Bewohner, posteten nun einen Aufruf auf Facebook.

Kaufanregung für Samtpfoten

Ob Hunde, Katzen oder andere Kleintiere – das Linzer Tierheim ist, wie auch in der Vergangenheit, aktuell wieder gut gefüllt.Die tierischen Gäste müssen nicht nur versorgt, sondern vor allem auch verköstigt werden. "Da wir über 80 Prozent der Kosten für den Betrieb des Tierheims selbst erwirtschaften müssen (Futter, Medis, Personalkosten, allgemeine Betriebskosten..) sind wir auf EURE Unterstützung angewiesen", schreiben die Verantwortlichen des Tierheims auf ihrer Facebookseite.Und starten damit auch gleich einen Aufruf nach Futterspenden.Auf den beigefügten Fotos sind mehrere süße Stubentiger zu sehen. Die Samtpfoten wurden mit Fläschchen und hochwertigem Futter aufgepäppelt. Sie waren Wochen zuvor dem Tierheim in sehr schlechtem Zustand übergeben worden.Dank dem richtigen Futter haben sich die "Zwerge" blendend entwickelt. Damit das in Zukunft auch so bleibt, bitten die Tierheim-Mitarbeiter dringend um weitere Futterspenden.Als "Kaufanregung" sind auf den beigefügten Fotos auch die bevorzugten Futtermarken abgebildet.Jetzt sind also die Tierfreunde gefragt. Neben zahlreichen Kommentaren wurde das Posting auch schon mehr als 100 Mal geteilt.