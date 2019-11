Linzerin unter Dusche von Einbrechern überrascht

Die Einbrecher stiegen offenbar durch eine Terrassetüre ein und überraschten die Linzerin dann in der Dusche.

Am Linzer Froschberg erlebte eine Frau einen Schock. Sie war unter der Dusche, als plötzlich zwei Einbrecher im Bad vor ihr standen.

"Es war furchtbar"

7 Tipps der Polizei: Verhalten bei anwesendem Täter



Erwecken Sie den Eindruck, dass Sie nicht alleine sind.



Drehen Sie das Licht auf.



Ermöglichen Sie dem Täter die Flucht, stellen Sie sich ihm nichtin den Weg



Vermeiden Sie jede Konfrontation, sonst könnte die Situation eskalieren



Merken Sie sich möglichst viele Details zur Person des Täters.



Rufen Sie sofort die Polizei unter 133 an und geben Sie bekannt, wie viele Täter Sie gesehen haben und in welche Richtung sie geflüchtet sind. Halten Sie telefonische Verbindung mit der Polizei.



Verlassen Sie das Haus oder die Wohnung und warten Sie auf der Straße auf die Polizei.

Eine Linzerin erlebte am Froschberg den Schock ihres Lebens. Sie kam vor wenigen Tagen von der Arbeit heim, machte die Tür hinter sich zu, schaltete die Alarmanlage aus und ging ins Bad.Als sie unter der Dusche war, standen plötzlich zwei Einbrecher vor ihr. Das berichten die OÖN."Es war furchtbar. Ich bin so erschrocken und habe ganz laut geschrien. Gott sei Dank sind sie weggelaufen und haben mir nichts getan", wurde die Linzerin in den OÖN zitiert.Die Frau nahm ein Handtuch, rannte aus der Wohnung und läutete bei den Nachbarn Sturm.Neben Geld erbeuteten die Einbrecher Schmuck.Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter bestätigte den Fall im Gespräch mit "Heute.at".