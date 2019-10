Lissabon: LASK hob zum Europa-League-Hit ab

Um 12.35 Uhr hob der LASK am Mittwoch Richtung Lissabon ab. Dort wartet morgen in der Europa League Portugals Rekordmeister Sporting.

Ronaldo stammt aus Lissaboner Talenteschmiede

Nach dem 1:0 zum Auftakt gegen Rosenborg Trondheim folgt am morgigen Donnerstag (21 Uhr) für die LASK-Stars der erste Auswärtsauftritt in Gruppe D.Kapitän Gernot Trauner und Co. treffen auf den 18-fachen portugiesischen Meister Sporting Lissabon. Als nationaler Pokalsieger qualifizierte sich Sporting direkt für die Gruppenphase.Die Mannschaft von Trainer Valérien Ismaël erwartet ein Hauch von Weltklasse. Denn Superstars wie Cristiano Ronaldo, Figo, Quaresma oder Nani stammen aus der Lissaboner Talenteschmiede.Am Mittwoch um 12.35 Uhr (Flugnr.: ENT 571) hob der Vizemeister von Linz-Hörsching Richtung Portugals Hauptstadt ab. Nach dreistündigem Flug werden Trauner und Co. bei Sonnenschein und derzeit herrschenden angenehmen 22 Grad aussteigen.Nicht mit dabei sind die verletzten Christian Ramsebner und Markus Wostry. Letzterer wird den Schwarz-Weißen für zwei bis drei Wochen fehlen.Auch bei Sporting hat sich zuletzt einiges getan. Jorge Silas übernahm erst am 27. September das Traineramt. Zum Auftakt feierte er einen 1:0-Erfolg bei Schlusslicht CD Aves.