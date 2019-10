Wilke ruft alle Fleisch- und Wurstwaren zurück

Die AGES warnt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz vor Fleisch- und Wurstwaren des Herstellers Wilke Waldecker.

Das Unternehmen Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG hat alle seine Produkte zurückgerufen.Nach Stand behördlicher Ermittlungen in Deutschland besteht ein Zusammenhang mit einem lebensmittelbedingten Krankheitsausbruch, der durch Listerien ausgelöst wurde.Betroffen sind alle im Unternehmen hergestellten Produkte mit sämtlichen Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdaten. Die betroffenen Waren sind durch das auf allen Verpackungen angebrachte ovale Identitätskennzeichen "DE EV 203 EG" eindeutig zu identifizieren.Die Waren des Unternehmens wurden weltweit in Verkehr gebracht, auch in loser Form über den Lebensmitteleinzelhandel (z. B. Wursttheken) und Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (z. B. Krankenhausküchen, Kantinen).Über das europäische Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) haben die deutschen Behörden informiert, dass Produkte der Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG nach derzeitigem Stand auch an zwei Großhandelsfirmen in Österreich geliefert wurden.Die zuständigen Lebensmittelbehörden der Länder überprüfen die Vertriebswege und überwachen die Rückrufaktion eventuell vorhandener Produkte des deutschen Herstellers.In Österreich gibt es keinen dokumentierten Fall einer Listeriose-Erkrankung, der mit dem Ausbruch in Deutschland in Verbindung gebracht werden könnte.