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Bundesliga im "Heute"-Ticker

Live ab 19:30 GAK gegen Altach im Sechs-Punkte-Spiel

Zwischen Altach (13 Punkte) und dem GAK (10 Punkte) geht es im Bundesliga-Duell um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Hier geht's zum "Heute"-Ticker.