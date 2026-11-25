i Bayern-München-Star Konrad Laimer. IMAGO/ZUMA Press

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Live ab 21 Uhr: Bayern in Lille, PSG gegen die Roma

Schlagerspiele in der fünften Champions-League-Runde. Die Bayern müssen nach dem Verletzungs-Schock nach Lille. Paris St.-Germain empfängt die Roma.