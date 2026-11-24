i Der LASK gastiert bei Norwegen-Riesentöter Bodö/Glimt. GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Live ab 18.45 Uhr: LASK gegen Norwegen-Riesentöter

Eine knifflige Aufgabe für den LASK in der Champions League. Österreichs Meister gastiert nördlich des Polarkreises bei Bodö/Glimt in Norwegen.