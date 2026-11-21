i Katharina Truppe ist Österreichs größte Podest-Hoffnung in Gurgl-. GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Live ab 10:30 Uhr: ÖSV-Damen greifen im Heim-Slalom an

In Gurgl steigt heute der Slalom der Damen. Die ÖSV-Damen wollen nach dem dritten Platz von Kathi Truppe in Levi das nächste Podest. Wir tickern live.