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Viel Weltklasse ist beim Hit Spanien gegen England zu sehen.
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IMAGO/Pressinphoto
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Jetzt LIVE: Kracher Spanien gegen England um Rang eins

Spanien führt die Nations-League-Gruppe A3 an. Im direkten Duell kann England heute den Weltmeister stürzen. Beide Teams sind fix im Viertelfinale.
Von Sport Heute
15.11.2026, 17:58
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red, 15.11.2026, 17:58
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