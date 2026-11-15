i Viel Weltklasse ist beim Hit Spanien gegen England zu sehen. IMAGO/Pressinphoto

"Heute"-Ticker

Jetzt LIVE: Kracher Spanien gegen England um Rang eins

Spanien führt die Nations-League-Gruppe A3 an. Im direkten Duell kann England heute den Weltmeister stürzen. Beide Teams sind fix im Viertelfinale.