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Belgien will gegen Italien den Aufstieg schaffen.
Belgien will gegen Italien den Aufstieg schaffen.
IMAGO/Giuseppe Maffia
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LIVE! Italien, Frankreich und Belgien im Dreikampf

In der Nations-League-Gruppe A1 trifft Belgien auf Italien. Im Parallelspiel fordert Frankreich die Türkei. Gleich drei Nationen können Erster werden.
Von Sport Heute
15.11.2026, 17:47
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red, Akt. 15.11.2026, 17:59, 15.11.2026, 17:47
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