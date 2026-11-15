i Belgien will gegen Italien den Aufstieg schaffen. IMAGO/Giuseppe Maffia

"Heute"-Ticker

LIVE! Italien, Frankreich und Belgien im Dreikampf

In der Nations-League-Gruppe A1 trifft Belgien auf Italien. Im Parallelspiel fordert Frankreich die Türkei. Gleich drei Nationen können Erster werden.