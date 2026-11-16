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Brisantes Duell in Berlin: Deutschland empfängt die Holländer
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LIVE: "Finale" für Deutschland gegen Erzrivalen

Deutschland muss in Berlin gegen die Niederlande gewinnen, um fix ins Viertelfinale der Nations League einzuziehen. Griechenland fordert Serbien.
Von Sport Heute
16.11.2026, 17:59
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red, 16.11.2026, 17:59
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