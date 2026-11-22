i Luca Weinhandl im Duell mit Benjamin Boeckle. GEPA pictures

Bundesliga im "Heute"-Ticker

Live: Altach vergibt gute Chancen gegen Sturm

Sturm Graz will gegen Altach in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur kehren. Tabellenschlusslicht WAC benötigt gegen Ried Punkte. Hier der Ticker.