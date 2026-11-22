E-Paper
Immo
Jobs
NewsFlix
Leserreporter
Suchen
Profil
Anmelden
Anmelden
Österreich
Sport
Nachrichten
News
Life
Unterhaltung
Community
Gewinnen
Mehr
Video
Newsletter
Wetter
Suchen
Leserreporter
Verkehrsmeldungen LIVE
Klima & Umwelt
Krieg im Nahen Osten
Deutschland-News
Jetzt im Kino
TV-Programm
Sicherheit am Schulweg
Kleine leisten Großes
Sozial sicher in Wien
präsentiert vom FSW
Horoskop
Tiere
Social Media
Alle
Video
s ansehen
Neueste
Artikel lesen
Startseite
Wetter
Suchen
Leserreporter
Mein Profil
Anmelden
Neueste
neue Artikel lesen
Österreich
Klima & Umwelt
Krieg im Nahen Osten
Deutschland
Nachrichten
Sport
Verkehrsmeldungen LIVE
Motor
Life
Unterhaltung
Community
Immobilien
Jetzt im Kino
TV-Programm
Sicherheit am Schulweg
Kleine leisten Großes
Sozial sicher in Wien
präsentiert vom FSW
Horoskop
Tiere
Videos
Gewinnspiele
E-Paper
Newsletter
Social Media
Startseite
i
Salzburg will gegen die Austria punkten.
GEPA pictures
Bundesliga im
"Heute"
-Ticker
Live: Austria will gegen Salzburg den Befreiungsschlag
Die Austria will gegen Salzburg den Befreiungsschlag in der Bundesliga schaffen. Die Bullen benötigen Punkte im Titelkampf. Hier der Heute-Ticker.
Von
Sport Heute
22.11.2026, 14:14
Teilen
WhatsApp
Facebook
Telegram
X
Mail
Kommentare
An der Unterhaltung teilnehmen
Login
Loading...
Angemeldet als
Hier findest du
deine letzten Kommentare
ABSENDEN
Alle
Kommentare
Meine
Kommentare
Sortieren nach:
Neueste
Älteste
Meiste Antworten
Meiste Gefällt mir
Kommentare neu laden
Nach oben
Jetzt kommentieren
red,
22.11.2026, 14:14
Mehr zum Thema
FC Red Bull Salzburg
FK Austria Wien
Österreich
Weiterlesen
Jetzt LIVE! Matt solide, Sturm fällt weit zurück
Historischer Sieg bei ÖSV-Debakel in Gurgl
SK Rapid holt 3:0-Erfolg gegen den GAK
LASK gewinnt gegen Hartberg mit 2:1
Die Ergebnisse der 10. Rund der deutschen Bundesliga
Social Media
Jetzt
Leserreporter
werden.
Für jedes Foto in
"Heute"
oder jedes Video auf
Heute.at
gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Startseite
Österreich
Deutschland
Nachrichten
Sport
Community
Wetter
Newsletter
Unterhaltsames
Stars
Leute
Kultur
Digital
Horoskop
Heute Games
Heute Kino
Heute TV
Nützliches
Sport Datencenter
Gewinnspiele
Rezepte
Gesundheit
Wohnen
Verkehrsmeldungen
Motor
Reisen
Video
Externe Angebote
NewsFlix
Topaktuell und direkt in deinem Email-Postfach. Der
"Heute"
-Newsletter.
Jetzt abonnieren
Impressum
Tarife & Mediadaten
TTPA
Datenschutzerklärung
Nutzungsbedingungen
Cookie Einstellungen
Zur Startseite
Jetzt E-Paper lesen