i Eintracht-Frankfurt-Trainer Adi Hütter. IMAGO/Jan Huebner

"Heute"-Ticker

Live ab 15:30 Uhr: Hütter empfängt Ilzer zum Duell

In der deutschen Bundesliga steigt das Duell zwischen den beiden ÖFB-Trainern Adi Hütter und Christian Ilzer. Wir tickern die Konferenz live.