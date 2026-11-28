i Ercan Kara und Co. hatten viel Grund zum Jubeln. GEPA pictures

"Heute"-Ticker

Live ab 19.30 Uhr: Geht Rapid-Serie in Lustenau weiter?

Acht Bundesliga-Siege hat Rapid Wien in Serie gefeiert. Schlägt der Tabellenführer auch bei Nachzügler Austria Lustenau zu?