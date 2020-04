Gewessler gibt uns neue Regeln für die Öffis

Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) stellt uns am heutigen Donnerstag neue Regeln für Bus, Bahn und Bim vor.

"Fahrgast-Charta" nennt die Regierung das Thema, das Umwelt- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) heute der Öffentlichkeit präsentieren will. Bereits jetzt gilt die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Außerdem werden Verkehrsmittel besonders gründlich gereinigt und desinfiziert.Zusätzlich wurde nun von Ministerium, Schienenverkehr-Fachverband und der Gewerkschaft eine Fahrgast-Charta erarbeitet, die in allen öffentlichen Verkehrsmittel gilt und ausgehängt wird. Die Fahrgast-Charta solle den geordneten Betrieb der öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen.Sie beinhalte allgemeine Tipps aber auch Schutzmaßnahmen für Fahrgäste und Öffi-Personal:- Man solle nur dann die Öffis benutzen, wenn man gesund ist.- Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend.- Tickets sollten möglichst online gekauft werden.- Durch Abgrenzungen soll Sicherheitsdistanz zwischen Personal und Fahrgästen gewährleistet werden.- Verkehrspersonal werden mit Schutzmasken ausgestattet.