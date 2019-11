Entschieden! Bad Ischl ist Kulturhauptstadt 2024

2024 wird eine Stadt aus Österreich die Kulturhauptstadt. Gewonnen hat das Rennen gegen Dornbirn und St. Pölten Bad Ischl (OÖ).

Im Rennen waren Bad Ischl (und das Salzkammergut), die Region Dornbirn (Vorarlberg) und St. Pölten (Niederösterreich).Kunst- und Kulturminister Alexander Schallenberg gab Dienstagvormittag im Kongresssaal des Bundeskanzleramtes die Entscheidung der zwölfköpfigen, internationalen Jury über die Kulturhauptstadt 2024 in Österreich bekannt. Um 10.22 Uhr war es dann soweit: Bad Ischl hat gewonnen!Mitkönnt ihr live euch die Verkündung noch einmal anschauen.Live dabei waren auch die Menschen in Bad Ischl (Bez. Gmunden). Dort wurde die Pressekonferenz in der Trinkhalle bei einem Public Viewing übertragen (wir berichteten ).Überglücklich lagen sich die Verantwortlichen von Bad Ischl (darunter selbstverständlich auch Bürgermeister Hannes Heide und Projektleiter Stefan Heinisch), die alle natürlich in Wien dabei waren, in den Armen.Und so wird in Bad Ischl gefeiert: