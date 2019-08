Lkw brennt aus, Fahrer kann sich grad noch retten

Bei Aurach am Hongar ist auf der A1 ein Lkw ausgebrannt, der Fahrer konnte sich in letzter Sekunde retten.

Das hätte schlimm für den Lenker ausgehen können: Als sein Lkw zu brennen anfing, konnte sich der 55-Jährige eben noch retten. Quasi in letzter Sekunde.

Passiert ist das Ganze Freitagfrüh, kurz vor 6 Uhr, auf der Westautobahn (A1) bei Aurach am Hongar (Bez. Vöcklabruck). Weil eine Bremse (rechts vorne) seines Sattelzugs blockierte, fuhr der 55-jährige Lenker aus dem Bez. Kitzbühel rechts ran.Er stieg aus, wollte sich anschauen, woran das Blockieren lag – und da passierte es auch schon. Der Lkw ging in Flammen auf. Die Bremse war offenbar so heiß gelaufen, dass sich der Lastwagen entzündete.Beim Brand wurde der Lkw komplett zerstört, die Feuerwehr und die Polizei mussten die beiden Fahrstreifen der A1 in Richtung Wien eine Stunde lang komplett sperren.Zum Glück ist aber dem Fahrer nix passiert, er kam mit dem Schrecken davon.Mehr News aus Oberösterreich auf Facebook (ab)