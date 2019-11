Löger bot Polizisten bei Razzia Kaffee an

Ex-Finanzminister Löger sprach am Wochenende erstmals über die Razzia bei sich zuhause. Diese habe er "schon fast herbeigesehnt", um zur Aufklärung beizutragen.

Ex-Finanzminister Hartwig Löger gibt an, Ex-Kanzler Sebastian Kurz nicht über die Postenbesetzung von Peter Sidlo als Finanzvorstand der Casinos Austria informiert zu haben. "Von mir nicht", antwortete er auf eine entsprechende Frage der "Krone". Ob die FPÖ im Gegenzug für Sidlos Bestellung Casinolizenzen versprochen habe, könne er nicht sagen, "weil ich darüber nichts weiß". Die Hausdurchsuchung habe er jedenfalls "schon fast herbeigesehnt, damit ich endlich zur Aufklärung beitragen kann".Löger schilderte auch den Ablauf dieser Razzia bei ihm: "Es war sieben Uhr morgens, ich war gerade im Bad, als es an der Tür läutete. Meine Frau öffnete. Zwei Personen von der Staatsanwaltschaft und drei Polizisten haben sich vorgestellt und gefragt, ob ich bereit bin, ihnen entsprechende Informationen zu geben." Das habe er "natürlich" zugesagt. Dann seien sein Büro, der Computer und sein Handy durchsucht worden. Später habe er dann einen Anwalt dazugebeten.Den Beamten habe er auch Kaffee angeboten. "Aber es war nicht gewünscht. Deshalb habe ich für jeden ein Glas hingestellt und eine Karaffe Wasser", so Löger weiter. Dass bei der Razzia etwas Belastendes gefunden wurde, schließt er aus. Deshalb habe er auch keine Befürchtungen, "zum Beispiel was eine mögliche Anklage betrifft".SPÖ, Grüne und Neos einigten sich indes auf eine Sondersitzung zur Causa Casinos. Am Montag oder Dienstag wird der entsprechende Antrag eingebracht. Die Sitzung muss dann innerhalb von acht Werktagen stattfinden.