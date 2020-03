Lokalaugenschein: Tichy bleibt vorerst zu

Nach der Veröffentlichung eines Videos eines stark besuchten Marktes in Favoriten hat "Heute" eine Fahrt durch die Straßen im zehnten Bezirk getätigt.

Vergangenen Samstag sorgte ein kurzes Video auf "Heute" für Polemik . Zu sehen waren zahlreiche Menschen, die in der Leibnizgasse beim Bauernmarkt spazierten.Bei einem Lokalaugenschein in Favoriten am Tag darauf stellt "Heute" jedoch fest: "Es scheint, dass auch hier die Menschen sich an die derzeitigen Beschränkungen halten". Ob im Park, auf der Favoritenstraße, am Reumannplatz, Keplerplatz oder Columbusplatz: Nur wenige Menschen sind zu sehen, auch sie halten den Mindestabstand von einem Meter ein. Ein Zeitungsverkäufer hatte sich sogar selbst einen Abstand von einem Meter mit einer Schnur gebastelt. Traurig ist auch der Anblick des beliebten Eisgeschäfts Tichy, vor welchem sich um diese Jahreszeit Menschentrauben bilden. Am Eingang steht geschrieben, dass das Lokal vorerst bis zu einem ungewissen Zeitpunkt geschlossen bleibt.