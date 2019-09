Große Enthüllungen auf der London Fashion Week

Windstöße und Enthüllungen bei der London Fashion Week. Victoria Beckham stellt ihre neue Kollektion vor.

Morgen endet die London Fashion Week und die Modewelt wandert weiter ins italienische Mailand.Victoria?s Secret Model Stella Maxwell, Christina Aguilera, Vicotria Beckham, Naomi Campbell und Sienna Miller waren alle vertreten.Es war eine bewegte Modewoche. Gelegentlich bewegte sich die Mode wirklich nicht so, wie sie sollte. Sowohl am Catwalk als auch am Red Carpet gab es tiefe Einblicke.Naomi Campbell war Gastgeberin der Fashion for Relief-Benefizveranstaltung, die sie im Jahr 2005 ins Leben gerufen hatte. Aber auch mit ihrer Hüllenlosigkeit war ihr das Zentrum der Aufmerksamkeit gewiss.Victoria Beckham, die die Rolle der Veranstalterin einnahm, stellte dort auch ihre neue Kollektion für Frühling und Sommer 2020. Dabei hatte sie Unterstützung von ihrer ganzen Familie. Mit dabei waren ihre vier Kinder und Ehemann David.Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand der kleinste Spross der Familie: Tochter Harper Seven. Für Victoria, wie sie unter einem der Fotos kommentiert, "der wichtigste Gast".Anna Wintour freut sich über die kleine Sitznachbarin.