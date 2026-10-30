Londons Oxford Street wird zur Fußgängerzone

Seit dem 26. Oktober ist ein knapp einen Kilometer langer Abschnitt der Oxford Street für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Zwischen der Orchard Street und der Great Portland Street dürfen keine Autos, Busse, Taxis und Fahrräder mehr fahren.
Betroffen ist auch der Bereich vor dem berühmten Luxuskaufhaus Selfridges. Die Straße lockt täglich rund eine halbe Million Besucher an und zählt zu den bekanntesten Einkaufsstraßen der Welt.
Laut Utopia soll die Umgestaltung schrittweise erfolgen. Die erste Übergangsphase läuft bis zum Frühjahr 2027. Bis dahin sind mehr als 50 Bäume, über 100 Sitzgelegenheiten und zwei öffentliche Plätze geplant.
Die Verkehrsbehörde TfL rechnet auf mehreren umliegenden Straßen mit mehr Verkehr. Busse fahren auf Ausweichstrecken. Neue Haltestellen liegen etwa 200 Meter von der Fußgängerzone entfernt, Taxistände ungefähr 100 Meter entfernt.
In einer öffentlichen Konsultation von 2025 unterstützten 63 Prozent der Londoner das Vorhaben. Der Umbau kostet rund 178 Millionen Euro und soll der Straße neuen Glanz verleihen.