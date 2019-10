Lotte Tobisch: Letzte Ruhe neben großer Liebe

Die Trauerfeier für die am Samstag verstorbene Lotte Tobisch (93) wird am 8. November stattfinden. Ihre letzte Ruhe soll die "Grande Dame" neben ihrer großen Liebe, Erhard Buschbeck, finden.

Trauerfeier

Ihr übervolles Herz findet nun Ruhe: Die am Samstag friedlich verstorbene "Grande Dame" Lotte Tobisch (93) wird mit ihrem Lebensmenschen, Burg-Chefdramaturg Erhard Buschbeck, vereint. Ihre Urne soll im engsten Familienkreis, im Grab von Tobischs großer Liebe, die 1960 starb, beigesetzt werden.Die Liaison zwischen Tobisch und dem verheirateten, 37 Jahre älteren Theatermann galt damals als skandalös. "Die Beziehung hätte ich unter keinen Umständen geopfert, dazu war die Liebe zu groß", sagte die Schauspielerin einst.Freunde und Fans können sich am 8. November verabschieden. In der Feuerhalle in Wien-Simmering liegt das Kondolenzbuch ab 13 Uhr auf. Um 14 Uhr zelebriert Dompfarrer Toni Faber "auf Lotte Tobischs Wunsch, den sie kurz vor ihrem Tod noch einmal geäußert hat", eine Messe. Wegbegleiter Michael Heltau wird letzte Worte an sie richten. Ehrengrab ist keines geplant, weil Tobisch nicht am Zentralfriedhof beerdigt wird.