"Österreich ist um eine Institution ärmer"

Nach dem Tod von Opernball-Grande-Dame Lotte Tobisch (93) haben bereits zahlreiche Politiker ihr Beileid ausgedrückt. Die Anteilnahme ist enorm.

Die Burgschauspielerin und Organisatorin des Opernballs Lotte Tobisch ist im Alter von 93 gestorben Neben Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückten unter anderem Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Landesparteiobmann Gernot Blümel ihr Beileid aus. Das sind ihre Reaktionen:"Mit dem Tod von Lotte Tobisch ist Österreich um eine Institution ärmer geworden. Als legendäre Organisatorin des Wiener Opernballs war sie weithin bewundert und geachtet. Ihr dynamisches und offenes Wesen, ihre klare aber verbindliche Art verschafften ihr Anerkennung und Respekt. Auch soziales Engagement bis ins hohe Alter zeichnete diese besondere Persönlichkeit aus. Wir alle, die wir Lotte Tobisch kannten und schätzten, werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. Mein Mitgefühl gehört ihrer Familie und ihren Freundinnen und Freunden", sagt Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Ableben von Lotte Tobisch.Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka zeigte sich vom Tod der Schauspielerin und Opernball-Organisatorin tief betroffen. "Mit Lotte Tobisch verlieren wir nicht nur eine legendäre Organisatorin des Opernballs, sondern auch eine verdiente Burg- und Staatsopernschauspielerin", so Wolfgang Sobotka. Und weiter: "Lotte Tobisch hat ihre Haltung stets auch im Umgang mit Menschen und Medien öffentlich gemacht. Eine Eigenschaft die vielleicht nicht jedem gefiel, aber die ich an ihr sehr bewunderte", sagt Sobotka.Wiens Bürgermeister Michael Ludwig drückte ebenfalls sein Beileid aus und sagte: "Lotte Tobisch war eine faszinierende Persönlichkeit, die weit über die Kulturszene hohe gesellschaftliche Anerkennung erfuhr. Sie, die für viele als Grande Dame des Wiener Opernballs gilt, wird uns aber vor allem auch als große und besondere Schauspielerin in Erinnerung bleiben. Mit ihren zahlreichen Engagements im Burg- und Volkstheater sowie dem Theater in der Josefstadt und ihren Filmrollen beeindruckte sie über viele Jahrzehnte. Bis zuletzt engagierte sich Tobisch auch für Kulturschaffende. Ihr soziales Engagement zeichnete sie im besonderen aus. Unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie und ihren Freunden"."Lotte Tobisch war nicht nur Grand Dame der österreichischen Kultur-Szene. Sie war zugleich eine unglaublich engagierte, schillernde und weltoffene Persönlichkeit", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Ableben von Lotte Tobisch. "Ihre direkte und unkomplizierte Art haben mich immer fasziniert. Genauso wie ihr Engagement als Präsidentin des Vereins 'Künstler helfen Künstlern' in Baden. Im Hilde Wagener Künstlerheim, wo Tobisch bis zuletzt auch gelebt hat, ermöglichen aktive Künstler ihren älteren Kolleginnen und Kollegen seit über 50 Jahren ein zweites Zuhause und würdevolles Leben im Alter. Unsere tiefe Anteilnahme gehört der Familie", so Mikl-Leitner.Gernot Blümel, Landesparteiobmann der neuen Volkspartei Wien, schreibt: "Lotte Tobisch hat jahrzehntelang die österreichische Kulturszene mitgeprägt und die Nachricht ihres Ablebens macht uns tief betroffen. Als Organisatorin des Wiener Opernballs hat sie nicht nur die Oper und den Wiener Walzer weit über die Grenzen unseres Landes bekannt und beliebt gemacht. Sie genoss große Bewunderung als Schauspielerin und Künstlerin, und der Briefwechsel mit dem bekannten Philosoph Theodor W. Adorno zeigt eine weitere ihrer vielen Facetten auf. Blümel: "Lotte Tobisch war in vielerlei Hinsicht einzigartig. Sie hat sich Zeit ihres Lebens für die Bedeutung von Kunst und Kultur eingesetzt und dabei nie die Menschen dahinter vergessen." Ihr nachhaltiges Engagement für Künstlerinnen und Künstler wird noch lange nachwirken, nicht zuletzt wirkte sie als Präsidentin des Vereins "Künstler helfen Künstlern". "Lotte Tobisch wird uns allen noch lange in schöner und dankbarer Erinnerung bleiben. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl ist in dieser Zeit großer Trauer bei ihrer Familie und ihren Freunden, denen wir viel Kraft wünschen", so Blümel abschließend.Mit tiefer Trauer reagiert Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger auf das Ableben von Schauspielerin, Autorin und Grande Dame Lotte Tobisch: "Mit Lotte Tobisch ist eine großartige und kluge Frau mit so viel Esprit, Witz und Geist von uns gegangen. Ich bin sehr traurig über ihren Tod."Lotte Tobisch begeisterte nicht nur über ein halbes Jahrhundert ihr Publikum auf der Bühne und auf der Leinwand, sie war auch immer ein politischer Mensch. "Ich bin froh, dass ich mich noch heuer so lange mit ihr unterhalten durfte. Lotte Tobisch war nicht nur eine große Europäerin, sondern hat sich bis zuletzt auch für Generationengerechtigkeit, Toleranz und Weltoffenheit eingesetzt. Ich verneige mich in tiefem Respekt vor ihrem Leben und Wirken, vor ihrer Tatkraft und ihrem großen Herzen. Mein Mitgefühl geht an ihre Angehörigen und Wegbegleiter. Sie verabschieden sich von einem liebenden Menschen," so Meinl-Reisinger.Für ihre Verdienste erhielt Tobisch die Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien in Gold verliehen. Die Opernball-Grande-Dame setzte sich aber auch für Projekte im sozialen und gesundheitlichen Bereich ein.