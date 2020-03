Louis Vuitton: 200-köpfiger Chor für das Ende

Chefdesigner Nicolas Ghesquiere präsentierte im Pariser Louvre einen Querschnitt aus sämtlichen Epochen.

Das war's! Das Luxushaus Louis Vuitton schloss die Pariser Fashion Week am Dienstag mit einer seiner extravagantesten Shows aller Zeiten - im Louvre. Chefdesigner Nicolas Ghesquiere platzierte am Anfang des Catwalks einen 200-köpfigen Chor, der seinen "clash of epochs" in Kostümen vom 15. Jahrhundert bis in die 1950er-Jahre begleitete.Die Kollektion für den nächsten Winter selbst war ein Mix aus mehreren unmöglichen Kombinationen, bei denen man nie auf die Idee kommen würde, dass sie zusammenpassen könnten - aber sie tun es!So überraschte Ghesquiere unter anderem mit gekürzten Rokoko-Reifröcken zu Biker- und Ski-Jacken oder Torero-Boleros zu Rennfahrer-Anzügen.Der Modeschöpfer selbst beschreibt seine neue Kollektion als einen "lebhaften und funkelnden Konflikt" zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart.