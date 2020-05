Alles im Visier – hier plantscht Lugner Krise weg

Baumeister Richard Lugner gönnt sich gerade eine kleine (Corona-) Auszeit und genießt den Frühsommer im Pool. Sein Streichelzoo lässt sich die Abkühlung natürlich ebenfalls nicht entgehen.

Richard Lugner lässt es sich momentan so richtig gut gehen! Noch vor wenigen Tagen genoss der Baumeister ein leckeres Spargel-Dinner mit seiner Freundin Karin Karrer , jetzt verschlägt es "Mörtel" ins kühle Nass und er lässt in einem Whirlpool die Seele baumeln.Weil sein "Zebra" aber wegen einer Brust-Operation nicht ins Wasser durfte, holte sich Lugner einfach zwei andere Tierchen aus seinem Streichelzoo. So durfte eben neben Nina "Bambi" Bruckner auch Ex-Freundin Daniela "Dani" Kennedy mit "Mörtel" plantschen.Und auch wenn es in dem Whirlpool seiner Wiener Villa eher schwierig war, den von der Regierung empfohlenen Mindestabstand einzuhalten, achtete der 87-Jährige auch im Wasser auf die nötige Sicherheit.Ganz vorbildlich schützten sich Lugner und seine drei Damen daher mit Plastik-Visieren (inklusive "Lugner-City"-Schriftzug) vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus.Wie viel Spaß der Baumeister und sein Streichelzoo bei den Wasserspielen hatten, beweist dabei ein privates Foto des Quartetts. Darauf genießt "Mörtel" mit "Bambi" und "Dani" sichtlich den Frühsommer, während "Zebra" leider draußen bleiben musste.Der 87-Jährige hat bei seinem Streichelzoo also weiterhin die freie Wahl, stellt in der "Bild" aber klar, welches Tierchen bei ihm an erster Stelle steht."'Zebra' ist erst später ins Spiel gekommen. Sie ist jetzt meine Freundin. An ihr hängt gerade mein Herz", so Lugner glücklich.