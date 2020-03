Luxus-Label entwirft Gesundheits-Latschen

Das Ergebnis der "Birkenstock × Proenza Schouler"-Kooperation ist da: Zwei Modelle wurden von dem New Yorker Label komplett neu interpretiert.

Wenn Birkenstock das New Yorker Label Proenza Schouler an seine Schuhe lässt, dann entsteht daraus - fast - etwas komplett Neues: Für die Kooperation "Birkenstock × Proenza Schouler" haben sich die Desginer Jack McCollough und Lazaro Hernandez den beiden legendärer Birkenstock-Modellen "Arizona" und "Milano" angenommen und ihren unverkennbaren urbanen Stil darauf übertragen.Inspiriert von praktischer Arbeitskleidung wurden die Hipster-Schlapfen, die für die Füße unglaublich gesund sein sollen, anstatt mit den traditionellen Schnallen mit Klettverschluss versehen."Wir haben uns schon immer zu Old-School-Turnschuhen hingezogen gefühlt, die mit Klettverschluss verschlossen werden, und wir dachten, dass es interessant sein könnte, so etwas auch bei einem Birkenstock zu machen. Wir wollten den Geist und die Funktionalität erhalten, aber das Ganze auf die reine Essenz reduzieren und letztlich die Schnallen durch Klettverschlüsse ersetzen. Wir wollten die Schuhe zudem einheitlich machen, und so haben wir die klassische Korksohle mit Leder überzogen, so dass das Ganze eine einzige, ununterbrochene Struktur hat, die ziemlich glatt und modern aussieht und ausgesprochen urban und pragmatisch wirkt", so Jack McCollough und Lazaro Hernandez gegenüber der Vogue.