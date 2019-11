Luxus-SUV von Mercedes: Mercedes-Maybach GLS

Einen Luxus-SUV der besonderen Art hat jetzt Mercedes mit dem Mercedes-Maybach GLS präsentiert.

Schon die normale Version des Mercedes GLS kann als luxuriöses Fahrzeug gewertet werden, mit dem Mercedes-Maybach GLS kommt jetzt aber ein absoluter Luxusliner auf den Markt.Zu erkennen ist die noble Version des GLS an einer auffälligen Zwei-Farb-Lackierung. Zudem gibt es einen geänderten Kühlergrill und weitere kleine Änderungen, die dem Fahrzeug noch mehr Eleganz verleihen.Der Innenraum präsentiert sich dann noch luxuriöser und auf Wunsch gibt es im Fond zwei Einzelsitze mit Klimatisierung und Massagefunktion.Erleichtert wird der Zugang zum Fahrzeug durch elektrisch ausfahrbare Trittbretter. Damit auch der Fahrspaß nicht zu kurz kommt, gibt es den Mercedes Maybach GLS nur als 600 GLS.Unter der Haube arbeitet ein 4,0 Liter-V8 mit 558 PS. Damit sprintet der Luxus-SUV in nur 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und ist bis zu 250 km/h schnell.Einen Preis hat man noch nicht verraten, der Marktstart soll auch erst in der zweiten Jahreshälfte 2020 erfolgen.Stefan Gruber, autoguru.at