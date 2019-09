Luxustaschen um 10.600 Euro für Strache-Ladys

Chanel, Louis Vuitton, Rolex und Valentino – bei Mode und Accessoires machten die Straches keine halben Sachen.

Exklusiver Lebensstil

So trugen Philippa und Heinz-Christians Mutter Marion beim 60-Jahre-Fest der FPÖ beide Chanel-Taschen (Maxi um 5.800 Euro, Classic um 4.800 Euro).Für die Vegetarierin und Tierschutzbeauftragte Philippa Strache eigentlich ein No-Go: Denn das Material der Designerware besteht aus feinstem Kalbsleder.Der damalige Parteichef saß mit seiner Rolex Daytona (ab ca. 10.000 Euro) am Handgelenk in der goldenen Mitte. Auch in entspannter Umgebung kam der mondäne Lebensstil nicht zu kurz. In der Tiroler Zugspitzbahn ging Philippa nicht nur mit ihrem Mann, sondern auch mit einem Schal von Louis Vuitton um 460 Euro auf Tuchfühlung.