Lydia bewies beim DSDS-Recall erfolgreich Eier

Lydia Kelovitz hat es mit Billie Eilish und vollem Körpereinsatz bei "Deutschland sucht den Superstar" unter die Top 22 geschafft.

Interview mit Lydia Kelovitz

120 Kandidaten schafften es dank der Castings in den Recall von "Deutschland sucht den Superstar" 2020, der im Ice Q in rund 3.000 Meter Seehöhe über dem Tiroler Nobelskiort Sölden stattfand. Am Ende durften 22 von ihnen mit der Jury nach Südafrika fliegen, um sich dort für die Liveshows zu qualifizieren. Die 29-jährige Lydia Kelovitz aus Niederösterreich ist eine davon.Wie schon beim Casting überlegte sich die positiv-extrovertierte Blondine vor ihrem ersten Auftritt einige Showelemente, mit denen sie die Gesangsperformance unterstützte.In Zehnergruppen wurden die Kandidaten in der ersten von zwei Runden vor die Jury gebeten, jeder hatte dort nicht einmal eine Minute Zeit, Dieter Bohlen und Co. von sich zu überzeugen. Lydia wählte den Song "Jetzt rufst du an" der Schweizer Rapperin Loredana. Mit viel mehr Stoff am Leib als noch beim ersten Casting sang sie den Titel, während sie mit gefälschten 500-Euro-Scheinen um sich warf und am Ende ein altes Telefon zerschlug. Das reichte, um unter die 40 besten Kandidaten zu gelangen, die sich einen Tag später noch einmal in kleineren Gruppen beweisen durften.Dort, wo Teile vom James Bond-Film "Spectre" gedreht worden sind, durfte Lydia gemeinsam mit drei anderen Kandidatinnen "Bad Guy" von Neo-Bond-Titelsong-Interpretin Billie Eilish singen. Doch bevor es überhaupt soweit kam, musste erst gruppeninternes Drama überwunden werden. "Barbie" Leoni war mit der Situation überfordert und entschied sich dazu, nicht mit der Gruppe aufzutreten und somit auf ihre Chance zu verzichten.Davon ließ sich Lydia aber nicht verunsichern. Unter ihr kurzes Shirt-Kleid von Tom Ford steckte sie sich zu Showzwecken ein rohes Ei in ihr Höschen, das sie am Ende des Auftritts etwas patschert herausfischte und vor der teilweise angeekelten Jury verspeiste. Speziell Oana war nicht begeistert von der Ei-Aktion. Sie wunderte sich, was ihre Kinder bei dem Auftritt von ihr denken würden. Auch gesanglich war Lydia schon viel besser unterwegs.Trotzdem reichte es am Ende für die schrille Niederösterreicherin. Gemeinsam mit ihren beiden Mitsängerinnen wurde sie von der Jury nach Südafrika geschickt.Die erste Sendung des Auslands-Recalls läuft am 18. Februar ab 20:15 Uhr auf RTL.