Machtkampf in der Nationalbank

Robert Holzmann, Gouverneur der Österreichischen Nationalbank (OeNB) Bild: Lisi Niesner

Was geht ab in der OeNB? Am Freitag wurde der Personalchefin von Neo-Gouverneur Holzmann gekündigt, jetzt ist nur noch von einer Freistellung die Rede. Der Fall wird auch extern geprüft.