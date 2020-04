Mäci offen! Warum sie sich durch den Stau kämpfen

Der Ansturm auf die wieder eröffneten McDonald's-Filialen war so groß, dass sich viele in Geduld üben mussten. Schlechte Laune kam dennoch nicht auf.

Fast Food-Riese McDonald's öffnet zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise wieder 70 Lokale mit Drive-In und Hauszustellung – was am Montag für einen enormen Ansturm sorgte und sogar die Polizei auf den Plan rief In ganz Österreich warfen Burger-Fans die Motoren an und nahmen Kurs auf das nächste Schnellrestaurant. Vielerorts hieß es aber zunächst "bitte warten"!Ein Lokalaugenschein in Brunn am Gebirge, wo die Kolonne an Hungrigen zwischenzeitlich bis auf die Straße vor der Filiale reichte, zeigte: Die Kunden nahmen es mit Humor und ließen sich vom Fast Food-Stau nicht die Laune vermiesen. Warum, das erklären die McDonald's-Gäste im Video oben!