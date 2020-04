McDonald's öffnet heute - die Filial-Liste findest du hier

Nach über einem Monat Stillstand werden in 70 McDonald's Filialen wieder die Fritteusen angeworfen. Die Freude der Fastfood-Fans wird aber von massiven Einschränkungen getrübt.

So sieht die Neueröffnung bei McDonald's aus

Heute, Montag, 20. April 2020 – diesen Tag werden sich wohl viele Mäci-Fans in ihrem Kalender markieren. Es ist der Tag der Wiederauferstehung von BigMac & Co. Fastfood-Riese McDonald's öffnet nach wochenlanger Schließung wieder seine Restaurants. "Heute" verlost dazu 100 x 10-Euro-Gutscheine von McDonald's. Bei aller Freude sei gewarnt: Es ist ein zaghafter Neustart, hungrige Kunden müssen mit diversen Einschränkungen rechnen. Welche das sind erfährst du hier:Zwar werden ab heute wieder in 70 Filialen kreisrunde Fleischlaberl durchgebraten, doch ist das eigentlich nur ein Bruchteil des gesamten Restaurantnetzes von 195 Standorten in Österreich. In Wien sperren 12 McDonald's Filialen an folgenden Adressen auf: Margaretengürtel, Hernalser Gürtel, Triesterstraße, Kaiser Ebersdorferstraße, Hietzinger Kai, Hadikgasse, Heiligenstädterstraße, Brünnerstraße, Leopoldauer Straße, Wagramer Straße, Breitenleer Straße und in der Seestadtstraße.Im umliegenden Niederösterreich öffnen 17 Restaurants, darunter auch die beiden in St. Pölten, Krems, Hollabrunn, Korneuburg und Wiener Neustadt, Pottendorfer Straße. Auch bei den Öffnungszeiten gibt es noch Einschränkungen. Die Kernzeit liegt zwischen 11 und 20 Uhr, nur einzelne Filialen werden früher bzw. länger offen haben.Wichtig dabei: Einfach ins Lokal gehen, bestellen und an einen Tisch chillen, fällt komplett flach. Der Kundenbereich bleibt geschlossen. Eine Bestellung ist nur über den Online-Lieferservice McDelivery oder im McDrive möglich. Dort wurden Bargeld-Schütten und verlängerte Bankomat-Kassen für kontaktlose Bezahlung eingerichtet, wie im Video zu sehen ist:Und es gibt noch eine traurige Nachricht für die heißhungrigen Mäci-Fans: das Produktangebot ist aktuell extrem reduziert. Saisonale Burger und Spezial-Pommes fallen beispielsweise zur Gänze weg. Klassiker wie Hamburger, BigMac, Chicken McNuggets und McFlurry sind natürlich auch jetzt erhältlich.