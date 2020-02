23.02.2020 10:24 Mädchen (12) in Wiener Bad sexuell belästigt

Der Verdächtige wurde festgenommen. Bild: Helmut Graf (Symbolbild)

Für einen Österreicher klickten am Samstag in einem öffentlichen Bad in Wien die Handschellen. Der Mann soll ein Mädchen unsittlich berührt haben.