Bald Prozess nach dem Mord im Kinderzimmer

Der Mord an der 16-jährigen Michelle F. aus Steyr schockte das ganze Land. Am 8. und 9. Oktober muss sich der mutmaßliche Täter, Saber A., in Steyr vor Gericht verantworten.

Flucht nach Wien

Die eigene Mutter fand am 9. Dezember letzten Jahres ihre Tochter Michelle F. (16) tot am Boden ihres Zimmers liegend.Wie berichtet, soll der damalige Freund des Mädchens, Saber A. (17), die Bluttat angerichtet haben. Todesursache sei laut Gutachten ein Stich mit einem 18 cm langen Küchenmesser in die Lunge. Die 16-Jährige verblutete innerlich in ihrem Kinderzimmer.Der mutmaßliche Täter flüchtete damals über das Fenster. Zwei Tage danach konnte die Polizei den Verdächtigen in Wien festnehmen.Der Beschuldigte bestreitet die Tötungsabsicht. Schon bei den ersten Befragungen sprach er stets von einem "Unfall".Das Steyrer Landesgericht veröffentlichte nun den Prozesstermin. Saber A., für den die Unschuldsvermutung gilt, muss sich in einem zweitägigen Verfahren (8. und 9. Oktober) wegen des Verbrechens des Mordes verantworten.Im Zuge des Prozesses werden am ersten Tag sowohl der Angeklagte, der gerichtsmedizinische Sachverständige als auch mehrere Zeugen befragt.Tags darauf kommt dann die Top-Psychiaterin Adelheid Kastner zu Wort. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu 15 Jahre Haft.