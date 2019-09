Lenker missachtet Rot – Mädchen (3) angefahren

Rote Ampel missachtet! Auf einem Schutzweg wurde eine Dreijährige von einem Auto erfasst. Der Lenker (81) bestreitet trotz zahlreicher Zeugenaussagen eine Unfallbeteiligung.

Unfallbeteiligung abgestritten

Donnerstagabend gegen 17.50 Uhr wollten eine Linzerin und ihre erst dreijährige Tochter die Wurmstraße in der Innenstadt über einen Schutzweg überqueren.Bei Grünlicht gingen sie ohne Bedenken auf die Straße. Ein 81-jähriger Pensionist nahm es mit der Ampelregelung aber nicht so genau, missachtete laut Polizei einfach das Rotlicht und fuhr einfach weiter.Die beiden Fußgänger konnten nicht mehr ausweichen. Das kleine Mädchen wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Keplerklinikum eingeliefert.Kaum zu glauben: Trotz mehrerer Zeugenaussagen sowie Spuren an seinem Fahrzeug leugnete der Pensionist laut einer Aussendung der Polizei jegliche Unfallbeteiligung.Ein Alkotest verlief negativ. Der Fahrer zeigte aber Symptome einer Beeinträchtigung.Die polizeiärztliche Untersuchung ergab daraufhin eine Beeinträchtigung aufgrund zahlreicher körperlicher Gebrechen und eine damit verbundene Fahruntauglichkeit.Dem 81-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Auch bei der Vernehmung bestritt er jegliche Unfallbeteiligung.(mip)