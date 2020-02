Mädchen tot: Trampolin-Unfall wurde aufgezeichnet

Überwachungskameras haben den Unfall in der Belper Trampolinhalle aufgenommen. Das Kind soll aus geringer Höhe unglücklich auf den Kopf gefallen sein.

Kein waghalsiger Sprung

Medienkonferenz am Dienstag

In der Trampolinhalle Bounce Lab in Belp BE, wo es vergangene Woche zu einem tragischen Unfall kam, ist die Trauer noch immer groß. Das verunglückte Mädchen (13) erlag am Freitag im Krankenhaus seinen Verletzungen.Und auch die Besucher beschäftigt das tragische Unglück: Kunden würden sich etwa nach der Stelle erkunden, wo das Kind verunfallt sei, sagt Marcel Meier, Inhaber und Mitgründer des Bounce Lab, gegenüber der "Berner Zeitung".Der Betreiber kann diese genau verorten. Denn: Es existieren Videoaufnahmen, die den Unfall des Mädchens aufgezeichnet haben. Das Kind ist laut den Betreibern nicht bei einem vermeintlich waghalsigen Sprung auf der großen Trampolin-Anlage verunfallt.Der tragische Unfall geschah offenbar auf einer Matte – das Kind soll aus geringer Höhe unglücklich auf den Kopf gefallen sein. Die Betreiber wollen sich am Dienstag an einer Medienkonferenz zum Unglück äußern.