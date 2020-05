Magenta feiert Geburtstag mit neuen Internet-Tarifen

Vor einem Jahr wurde aus T-Mobile in Österreich Magenta. Zum Jubiläum gibt es neue Tarife und eine Set-Top-Box.

Die Marke Magenta feiert einjähriges Jubiläum. Das Unternehmen enthüllt zu diesem Anlass eine neue TV-Set-Top-Box und Internettarife."Im Mittelpunkt steht unsere Überzeugung, das Internet dürfe nicht zum Luxusgut werden. Schnelles Magenta-Internet soll für viele Menschen leistbar sein", so Magenta-CEO Andreas Bierwirth in einer Aussendung. "Besonders die Corona-Krise zeigt die Notwendigkeit für schnelles, stabiles Internet bei mehrköpfigen Familien und Home Office."Die "Gigakraft"-Internettarife enthalten ab 5. Mai 2020 unterschiedliche Verbesserungen, wie mehr Speed bei gleichbleibenden Preisen.Neu ist der Tarif "Gigakraft 1000" um 90 Euro monatlich für "MagentaEINS"-Kunden mit bis zu 1000 Mbit/s Download- und bis zu 50 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit.Der neue Tarif "Gigakraft 500" mit bis zu 500 Mbit/s Download- und bis zu 50 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit kostet fortan 50 Euro monatlich.Preislich unverändert bleiben die Einstiegstarife mit 40 und 75 Mbit/s Download-Geschwindigkeit.Die neue "Entertain Box 4K" kommt ab dem 5. Mai mit 4K-Unterstützung, Sprachsuche und Sprachsteuerung, persönlichen Nutzerprofilen und Mehrfach-Aufnahmen. Die klassische Steuerung über Tasten ist alternativ weiterhin möglich.Zum einjährigen Magenta-Geburtstag startet auch ein Gewinnspiel in der neuen Magenta Kunden-App "Mein Magenta" für Android und iOS. Verlost werden zehn Mal fünf Jahre Internet für zu Hause unter allen Privatkunden, die sich im Mai in der neuen App einloggen und mitmachen.