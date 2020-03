Magische Wellness: Es gibt ein Harry Potter Spa

In den USA gibt es ein Harry Potter Spa. Dort kann man sich auf magische Weise verwöhnen lassen. Butterbier inklusive.

"The Wand and Willow Day Spa" hat sich der Zauberei verschrieben und lässt die Welt des berühmtesten Zauberlehrlings der Welt in einem Spa-Konzept neu entstehen.An der Wand genießt man die Aussicht auf eine Gryffindor-Tapete oder die fette Dame im Porträt an einer Tür. Zu jedem Haus gibt es Fan-Artikel. Man kann sich auch für Slytherin oder Hufflepuff entscheiden. Zur Auswahl stehen Wellnessprogramme mit dem klingenden Namen Marauder, (bestehend aus 30 Minuten Massage, 30 Minuten Facial für die Rumtreiber) Philosopher (60 Minuten Massage, 60 Minuten Gesichtsbehandlung) und Phoenix (zur vollkommenen Regeneration/"Wiederauferstehung aus der Asche" 60 Minuten Massage, 60 Minuten Facial, Body Wrap).Anschließend kann man sich einen "Butter Brew Coffee" gönnen.Leider befindet sich das Spa-Studio in Tennessee. Die Fähigkeit zu apportieren wäre also in dem Fall von Vorteil."Besucher sind verzaubert, wenn sie eintreten und die Harry-Potter-Dekoration sehen," so die Inhaberin mit dem guten Geschmack, Physiotherapeutin Wendy Piedad gegenüber dem Insider. Sie selbst ist bereits seit dem Jahr 2006 im Spa-Business.