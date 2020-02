Neue, rosa Schokolade wird erstmals zu Eis

Erst vor kurzem entdeckt, wird die neue und damit vierte Schokoladensorte auch schon zu Speiseeis verarbeitet. Wir verraten euch, wie das Magnum Ruby schmeckt.

So schmeckt das erste Ruby-Eis

Vor knapp zwei Jahren sorgte der Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut mit einer vierten, bis dato unbekannten Schokoladenart für Aufsehen: Ruby, die rosa Schokolade mit dem beerigen Geschmack, hergestellt mittels eines einzigartigen Prozesses aus der gleichnamigen Kakaobohne, laut Unternehmen ganz ohne Zusatzstoffe.Jetzt bringt Eskimo das europaweit erste Marken-Eis mit der jüngsten Schokoladenart auf den Markt: das Magnum Ruby wird noch im Februar in den Handel kommen.Tatsächlich wurde Ruby-Schokolade nicht zu einem Eis verarbeitet, sondern dieses mit der Kuvertüre überzogen. Was genau hinter dem Magnum Ruby steckt verriet Barry Callebauts weltweiter Chef-Chocolatier Joel Perriard:"Leider funktionieren Vanille und Ruby nicht wirklich gut, da dabei der einzigartige Geschmack der neuen Schokolade untergeht. Deshalb hat man sich für ein weißes Schokoladeneis entschieden, das sehr gut mit den säuerlichen Noten der Schokolade harmoniert. Durchzogen wird das Ganze von einer Himbeersauce."Somit liegt der fruchtig-säuerliche Beerengeschmack der Ruby-Schokolade ganz klar im Vordergrund. Im Inneren wird es gewohnt cremig. Eine herrlich sommerliche Kreation.Einen Nachteil hat das neue Magnum von Eskimo allerdings: Ruby-Schokolade in Kombination mit weißem Schokoladeneis ist sehr sättigend und Nachschlag muss deshalb leider verzichtet werden - da waren sich alle Tester einig.