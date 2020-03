Maibaum-Aufstellen abgesagt, Urfix wird folgen

Auch auf lieb gewonnene Traditionen wird man in Linz in der kommenden Zeit verzichten müssen. Das ist schon jetzt klar.

Rechtliche Probleme bei Absage

Die Corona-Krise wird uns noch einige Zeit beschäftigen und auch unser tägliches Alltagsleben beeinflussen.Und obwohl die einschneidenden Maßnahmen der Regierung vorerst nur bis zum 13. April gelten ist schon jetzt klar, dass danach nicht so schnell Normalität einkehren wird.So hat die Stadt Linz schon jetzt eine Entscheidung getroffen. Die beliebte Tradition des Maibaum-Aufstellens muss dieses Jahr aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden."Die derzeitige Situation erfordert vollstes Engagement von Städten und Gemeinden, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen und die Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Festveranstaltungen am Hauptplatz, welche Einsatzkräfte und Verwaltung zusätzlich zu ihren wichtigen Aufgaben fordern, müssen dieses Jahr leider hintanstehen", bittet Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) um Verständnis.Betroffen wird allerdings auch der Urfahrmarkt sein, der eigentlich am 1. Mai gestartet werden sollte. "Ich gehe davon aus, dass wir ihn absagen, wir müssen dazu allerdings noch einige rechtliche Fragen klären", sagt der zuständige Vize-Bürgermeister Bernhard Baier (ÖVP).Das kurios anmutende Problem: Rechtlich kann nur der Gemeinderat den Markt absagen, aber der tagt aktuell nicht, wegen der Corona-Krise. Ob auch der Stadtsenat absagen kann, muss eben noch geklärt werden.Ins Wasser fallen wird wohl auch der Saisonstart in den Linzer Freibädern. Der sollte eigentlich traditionell am ersten Mai-Wochenende stattfinden. Kaum vorstellbar, dass dies umzusetzen ist. In Wien etwa wurde der Start der Freibadsaison schon verschoben.