Tourist wegen Navi fast über Böschung abgestürzt

Das Touristen-Paar aus Malaysia vertraute in Hallstatt (Bez. Gmunden) blind seinem Navi und wäre deshalb beinahe über eine Böschung in die Tiefe gestürzt.

Mit Heck in Stützmauer verkeilt

Der 31-jährige Malaysier und seine Beifahrerin wollten auf den Salzberg, vertrauten bei der Anfahrt aber blind dem Navigationsgerät.Dieses führte die Touristen in eine Sackgasse und in weiterer Folge beinahe über eine steile Böschung hinab. "Diese Straße ist nur für Anrainer. Kurz danach beginnt dann der Wanderweg", so Roland Mayr, Kommandant der Feuerwehr Hallstatt.Als der Lenker erkannte, dass die Straße in einer Sackgasse endet, versuchte er, das Auto zu wenden. Damit begann jedoch das Dilemma.Durch das Manöver auf der engen Straße verkeilte der 31-Jährige den Wagen mit dem Heck in der bergseitigen Stützmauer. Die Vorderreifen kamen gefährlich nahe an die talseitige steile Böschung. Mayr: "Die Straße befindet sich rund 100 Meter über dem Ortskern. Gleich darunter befindet sich der Wald."Der Malaysier wusste sich nicht mehr anders zu helfen und verständigte die Rettungskräfte. Die Hallstätter Feuerwehr war mit 15 Mann und zwei Fahrzeugen vor Ort, brachte das Auto wieder in Sicherheit.Nach einer halben Stunde konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Übrigens: Die Einsatzkosten, mehrere Hundert Euro, muss der verirrte Tourist, laut Feuerwehr selbst tragen.