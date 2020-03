Manchester-Absage: Fans bekommen ihr Geld zurück

Am Donnerstag hätte das LASK-Rückspiel gegen Manchester United stattfinden sollen. Alleine bei Veranstalter Wiesinger waren drei Flieger gebucht. Die Fans bekommen ihr Geld zurück.

Telefon läuft heiß

Die Duelle im Achtelfinale der Europa League gegen Manchester United hätten für den LASK ein Fußballfest werden sollen. Während das Hinspiel als Geisterspiel abgehalten wurde (wir berichteten ), folgte wegen des Corona-Virus Ende vergangener Woche bekanntlich die Absage für das Aufeinandertreffen in England.Ganz besonders hart traf diese Entscheidung das Reisebüro Wiesinger aus Schwertberg (Bez. Perg). Drei Maschinen (mit jeweils 180 Personen) wären bereits gebucht gewesen.Das Gesamtpaket mit Flug, Bus-Transfer, Stadtrundfahrt und Match-Ticket gab es für 555 Euro.Viele Fans fragen sich nun, ob sie ihr Geld für die Reise wieder zurück bekommen. Die Telefone liefen in den letzten Tagen laut Geschäftsführer Wolfgang Wiesinger regelrecht heiß.Doch Wiesinger kann alle beruhigen. "Natürlich halten wir uns an die Gesetze und es bekommt jeder sein Geld zurück. Es wird für jeden nur ein geringer Betrag zu leisten sein."Dieser Beitrag soll sich aus anfallenden Storno-Kosten bei den Fluglinien ergeben.Wie Wiesinger bestätigt, werden alle Fans noch per Mail über die weitere Vorgehensweise informiert.Diese sind aber längst nicht alle Sorgen des Unternehmers. Auch für September sollen einige schon ihre Reisen canceln.