ManUnited-Stars haben in Linz 100 Zimmer gebucht

Am Donnerstag steigt für den LASK das Spiel des Jahres in der Europa League gegen Manchester United. Die Starkicker von der Insel kommen tags zuvor in Linz an.

Die Stars von Manchester United werden im Courtyard-Hotel in Linz wohnen.

Superstar-Alarm herrscht Mittwochabend auf dem Linzer Flughafen! Einen Tag vor ihrem Auftritt im Achtelfinale der Europa League landen die Kicker von Top-Klub Manchester United am Linzer Flughafen.Kurz nach 18 Uhr wird die Charter-Maschine der Engländer in Hörsching (Bez. Linz-Land) erwartet. Der Spielerbus wartet direkt am Vorfeld, die Kicker steigen direkt vom Flugzeug um. Danach geht es für Marcus Rashford (Marktwert laut transfermarkt.at: 80 Mio. Euro), Anthony Martial (60 Mio. Euro) und Co. gleich ins Hotel.Wie schon im Vorfeld zu hören war, logieren die Starkicker im Courtyard by Marriott. Laut Polizei werden sie von Beamten in die Linzer City eskortiert.Eher ungewöhnlich: Laut ersten Informationen soll es Mittwochabend kein Abschlusstraining im Stadion geben. Dies würde auch die späte Ankunft erklären.Wie aus Insiderkreisen zu hören war, sind rund 100 Zimmer für die Manchester-Stars gebucht. Fast das halbe Haus sei für die Superstars und den gesamten Stab gebucht.Mittwochabend kommen sie im Hotel an. Danach steht nur noch das Abendessen auf dem Programm. Anschließend geht es auf die Zimmer.Auch die Stunden vor dem Match sollen sie im Hotel verbringen.Knapp zwei Stunden zuvor landet ebenfalls eine Maschine aus Manchester. In dieser sitzt der gesamte Vorstand des englischen Spitzenklubs.Ankick auf der Gugl ist am Donnerstag übrigens um 18.55 Uhr.