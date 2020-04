Mann (19) wollte Ex-Freundin in Wien töten

Der staatenlose Mann wollte die Wohnungstür zu seiner Ex-Lebensgefährtin im 15. Wiener Gemeindebezirk aufbrechen. Die Frau schlug Alarm und rief die Polizei, daraufhin ergriff der 19-Jährige die Flucht in einem Bus.

Ein 19-Jähriger steht im Verdacht, seine Ex-Lebensgefährtin mit dem Umbringen bedroht zu haben. Laut Polizei ist der Mann staatenlos.Die Frau tätigte sofort den Polizeinotruf und gab an, dass ihr Ex-Freund gerade versucht habe, die Wohnungstür in der Sechshauser Straße aufzubrechen und sie dabei mit dem Umbringen bedroht habe, außerdem habe er einen Quarantänebescheid der MA 15.Als er mitbekommen habe, dass sie die Polizei verständigte, trat er die Flucht an.Da er der Frau gegenüber sein Fluchtziel bekanntgab, konnte der Mann wenig später in Wien-Floridsdorf in einem Linienbus angehalten werden.Dies wurde auf Grund des COVID-Verdachtes des Flüchtigen vom Kompetenzteam der Polizei durchgeführt. Rasch stellt sich heraus, dass der Quarantänebescheid bereits abgelaufen war.Der Beschuldigte wurde wegen der gefährlichen Drohung festgenommen - über die U-Haft muss noch entschieden werden.Erst am Samstag war es zu einem Gewaltakt gegen eine Frau gekommen: Ein 32-Jähriger stach auf seine Lebensgefährtin ein und verletzte sie lebensgefährlich am Hals - mehr dazu hier>>>